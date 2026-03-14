3月13日放送の『日本アカデミー賞授賞式』（日本テレビ系）でオードリーの若林正恭が仕事復帰を果たした。若林は声帯の治療のため約3週間にわたって休養していた。「オードリーが所属するケイダッシュステージは2月18日に“弊社所属タレント・若林正恭（オードリー）につきまして、以前より喉のコンディション不良が続いておりましたため、医師の診察を受けましたところ、一定期間の安静が必要との判断に至りました。医師および