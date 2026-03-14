3月13日放送の『日本アカデミー賞授賞式』（日本テレビ系）でオードリーの若林正恭が仕事復帰を果たした。若林は声帯の治療のため約3週間にわたって休養していた。

「オードリーが所属するケイダッシュステージは2月18日に“弊社所属タレント・若林正恭（オードリー）につきまして、以前より喉のコンディション不良が続いておりましたため、医師の診察を受けましたところ、一定期間の安静が必要との判断に至りました。医師および本人と協議のうえ、約3週間を目処に休養し、治療と静養に専念させていただくこととなりました。休養期間中は医師の指導のもと、発声を控え、回復に努めてまいります”と発表していました」（スポーツ紙記者）

事務所の告知の通り約3週間での復帰となったが、X上では憂慮の声も聞かれる。

《若林さん仕事復帰なんかな？まだちょっと声出し辛そうやけど》

《若林さん、まだ声本調子じゃないのか、喉が開いていないのかどっちなんだろ》

若林の喉の不調は、以前から断続的に続いていたと指摘するのは芸能ジャーナリストだ。

「若林さんは、レギュラー出演中の深夜ラジオ番組『オードリーのオールナイトニッポン』（ニッポン放送系）を1月24日と31日の2週連続で欠席しています。その後、2月4日深夜放送の『佐久間宣行のオールナイトニッポン0（ZERO）』（同）にゲスト出演。アメリカに渡ってNFLの優勝決定戦であるスーパーボウルの取材をしたほか、現地からのラジオ放送もこなしてました。その後、3週間の療養が発表されました」

はたして若林の喉は完全に回復したのだろうか。

「ひょっとしたら今回の療養は大仕事である『日本アカデミー賞授賞式』に合わせたものだったのかもしれません。2月14日深夜のラジオ番組では“声帯がボロボロらしい”と話していました。芸人さんは喉を酷使する仕事ですから、このあと再び調子が悪くなる可能性も考えられます。その場合、さらに長い期間の療養が必要となるかもしれません」（同前）

オードリーは、2008年の『M-1グランプリ』（朝日放送制作・テレビ朝日系）で準優勝を果たしブレーク。考えてみればそれ以降、若林は声帯を駆使し続けている。3週間の療養で、完全回復とはいかないだろう。稀代の漫才師には今、静かに喉を休める勇気が求められているかもしれない。