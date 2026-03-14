春に運転免許を取る人は多いと思います。中には仮免許を取得後、練習時間を増やすために親に同乗してもらい、路上運転を練習する人もいます。一定の条件を満たせば道路交通法上、問題はありませんが、どのような点に注意する必要があるのでしょうか。芝綜合法律事務所の弁護士・牧野和夫さんに聞きました。【要注意】これが、車の運転時に「道交法」違反に問われる可能性のある“服装”です（画像6枚）任意保険が適用されないリ