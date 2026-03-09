松田聖子（63）と元夫で俳優の神田正輝（75）がそろって健在ぶりを見せている。聖子は大みそかのNHK紅白歌合戦での大トリのあと、2月22日には初の韓国ライブを仁川インスパイア・アリーナで行い、紅白でも歌ったヒット曲「青い珊瑚礁」などで約8000人の観客を盛り上げた。会場には、一時期、確執説も報じられた母親の一子さん（93）も姿を見せたそうで、関係修復をうかがわせている。【写真】神田沙也加さんの命日前にホストデビ