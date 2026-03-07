2月1日（日）より毎週日曜朝8時30分よりABCテレビ・テレビ朝日系列全国24局ネットで放送開始となる、プリキュアシリーズ第23弾『名探偵プリキュア！』。第6話のあらすじと先行カットが公開された。モチーフは『探偵』。テーマは『自分で見て、感じて、考えて、”本当”の答えを出す』。物語の舞台は、なんと…1999年！不思議な力に導かれ、主人公【明智あんな】は現代から1999年にタイムスリップしてしまう。「困っている人を助