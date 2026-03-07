『名探偵プリキュア！』第6話「奇跡のプリキットミラールーペ！」あらすじ＆先行カット！
2月1日（日）より毎週日曜朝8時30分よりABCテレビ・テレビ朝日系列全国24局ネットで放送開始となる、プリキュアシリーズ第23弾『名探偵プリキュア！』。第6話のあらすじと先行カットが公開された。
モチーフは『探偵』。テーマは『自分で見て、感じて、考えて、”本当”の答えを出す』。
物語の舞台は、なんと…1999年！ 不思議な力に導かれ、主人公【明智あんな】は現代から1999年にタイムスリップしてしまう。「困っている人を助けたい」そんな想いを胸に、1999年に出会った【小林みくる】と力を合わせて名探偵プリキュアに変身！ 時代をこえて描かれるプリキュアの新しい出会いと友情、成長の物語をお楽しみに。
3月8日に放送となる第6話のあらすじはこちら。
＜第6話「奇跡のプリキットミラールーペ！」あらすじ＞
ポチタンのおかげで助かったものの、怪盗団ファントムの怪盗・ニジーにマコトジュエルをうばわれてしまったあんなとみくる。キュアット探偵事務所に戻り、あんながポチタンの様子を見ていると、みくるは「マコトジュエルを取り返してくる」と駆け出していってしまう。
プリキットが光りだした理由を突き止めようとするジェット先輩に、あんなはプリキットをみくるに渡せなかった理由を打ち明ける。それを聞いたジェット先輩は、「お前たちは運命の……いや、奇跡のふたりだ」と語り、みくるの後を追うように背中を押す。
一方、みくるを浜辺に呼び出していたニジーは、怪盗団ファントムの一員のるるか、マシュタンとともに待ち構えていた。プリキットボイスメモでみくるの行き先を聞いたあんながやってくると、ニジーは２体のハンニンダーを呼び出し、あんなとみくるも名探偵プリキュアに変身して立ち向かう。
＞＞＞第6話先行カットをすべてチェック！（写真4点）
（C）ABC-A・東映アニメーション
