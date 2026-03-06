【モデルプレス＝2026/03/06】嵐の二宮和也が、4日放送のTBS系「ニノなのに」（毎週水曜よる8時〜）に出演。グループの中でファンサービスがすごいと思うメンバーを明かした。【写真】ファンサが「1番すごい」ニノ絶賛の嵐メンバー◆二宮和也「ファンサービスのレベルが違う」嵐メンバー告白これまで嵐として数多くのライブを行ってきた二宮。するとこの日、ゲストで登場した俳優の尾上松也から「めちゃくちゃファンと目が合ってい