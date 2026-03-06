近年、選挙結果がSNSに左右されるという現象が起きている。自民党の圧勝となった2月の衆院選でもその傾向が如実に表れたが、歴代の首相はどのように考えているのか。ジャーナリストの深月ユリア氏が書面で高市早苗首相に質問状を送り、石破茂前首相には単独取材で思いを聞いた。 【写真】ミャクミャクに愛着を示す石破茂前首相 ◇◇◇ 高市早苗総裁が率いる自民党が圧勝した