2月20日より劇場公開を開始しているNetflixで配信中のオリジナルアニメーション映画『超かぐや姫！』が、13日より新たに全国100館以上で拡大公開されることが発表された。あわせて、全国30万人限定で入場者特典第2弾の配布が決定し、劇中曲「Reply」のミュージックビデオが解禁された。【画像】思い出いっぱい！リラックススタイルもかわいいかぐやと彩葉Netflix映画として世界独占配信中、2月20日より劇場公開を開始し、19館