東京スカイツリータウン・ソラマチ2階にある、台湾カステラの元祖名店GRAND CASTELLA（縁味古早味現烤蛋糕）。シンプルでありながらも、どこか懐かしいような、やさしい味わいが人気！アジアの極上朝食スイーツが日本でもいただけるお店です。現在期間限定で販売されているフレーバーは、販売前にも話題になっていました。私も気になりいただいてきましたので紹介します。 本物の台湾カステ