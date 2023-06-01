中井は銅メダル確定後、しばらくノーリアクションミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子で17歳の中井亜美（TOKIOインカラミ）が銅メダルを獲得した。フリーの得点が出てからメダル獲得を知るまでのリアクションが、海外メディアでも取り上げられている。中井は、はつらつと夢舞台で舞った。ショートプログラム（SP）は首位発進。フリーで逆転を許したものの、演技終了直後に右手指を頬に当て、首をかしげるポーズが