北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長が、娘キム・ジュエとともに平壌で進められている「5万世帯住宅建設事業」の一環である和盛（ファソン）地区竣工式に出席した。【画像】「北朝鮮が羨ましい」大炎上の韓国教育庁ウェブ漫画ジュエは異例にも住民たちと交流する姿が公開された。これはジュエを有力な後継者として浮き彫りにする狙いだという解釈が出ている。『聯合ニュース』などの韓国メディアが報じたところによると