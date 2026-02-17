16日、広島県東広島市の住宅で男性が首を切られ死亡した事件で、1階の窓ガラスが何者かに割られていたことが分かりました。17日朝、現場近くの小学校では、警察官が周囲を警戒する中、子どもたちが登校していました。16日未明、東広島市の住宅で火事が発生しました。この家には夫婦2人が住んでいて、裏庭では夫とみられる40代の男性が死亡しているのが見つかりました。捜査関係者によると、男性の首には刃物で切られたようなあとが