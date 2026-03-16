オープン戦巨人8―1日本ハム（2026年3月15日東京D）新星現る。巨人の育成3年目・平山功太内野手（22）が15日、日本ハムとのオープン戦に「1番・中堅」で出場し、4回に今春のチーム1号となる左中間ソロを放った。3回にも先制の適時三塁打など3安打2打点の活躍。この日に1軍合流したばかりですぐに結果を残し、開幕前の支配下登録に向けて猛アピールを見せた。前夜のこと。ファーム・リーグのオイシックス戦を終えた平山