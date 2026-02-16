私（アユ）は、夫のシンゴと3人の子どもを育てています。長女のユカは大学2年生。念願の大学に入ることができ、憧れのキャンパスライフを謳歌しています！長男のケイジは高校1年生。サッカー部に入っており、朝から晩まで練習に明け暮れています。次女のマミは中学1年生。最近は友達とよく遊びに行っています。手のかかる時期が終わってしまった寂しさはありますが、平凡だけれど幸せな毎日を送っていました。私は、夫と3人の子