[2.15 J1百年構想リーグ WEST第2節](ベススタ)※15:00開始<出場メンバー>[アビスパ福岡]先発GK 24 小畑裕馬DF 3 奈良竜樹DF 5 上島拓巳DF 16 岡哲平MF 8 奥野耕平MF 11 見木友哉MF 14 名古新太郎MF 29 前嶋洋太MF 47 橋本悠FW 7 碓井聖生FW 27 道脇豊控えGK 99 オビ・パウエル・オビンナDF 15 辻岡佑真DF 33 山脇樺織DF 37 田代雅也MF 6 重見柾斗MF 25 北島祐二FW 9 シャハブ・ザヘディFW 18 佐藤颯之介FW 22 藤本一輝監督塚