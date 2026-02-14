予想外のアクシデントに見舞われたベンネマルス。父親も怒りを隠さなかった(C)Getty Images現地時間2月6日に開幕したミラノ・コルティナ冬季五輪。連日熱戦が繰り広げられているが、その中には非情なアクシデントに見舞われた選手も少なくない。 【関連記事】「彼が僕の靴を踏んだ！」オランダ王者を妨害した中国選手がまさかの反論波紋を呼んだ規則破りに「やってない」と訴え【冬季五輪】中でもファンに衝撃を与えている