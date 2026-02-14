父親も「信じられないほど愚かだ」と怒り 中国選手が蘭V候補を妨害「息子のあんな姿を見るのが辛い」【冬季五輪】

予想外のアクシデントに見舞われたベンネマルス。父親も怒りを隠さなかった(C)Getty Images

現地時間2月6日に開幕したミラノ・コルティナ冬季五輪。連日熱戦が繰り広げられているが、その中には非情なアクシデントに見舞われた選手も少なくない。

中でもファンに衝撃を与えているのは、スピードスケート男子1000mで起きたまさかの接触トラブルだ。2025年世界選手権覇者のユップ・ベンネマルス（オランダ）は、同走の廉子文（中国）とクロッシングゾーンで交錯。目前のメダル獲得を逃し、波紋が広がっている。

それまで驚異的なペースで滑っていたオランダの23歳だが、ラスト1周のバックストレートで入れ替わる際、廉の進路妨害で失速……。レース後には鬼の形相で詰め寄り、会場が騒然とした雰囲気に。30分後の再レースを認められるが、精彩を欠き、全体5位で表彰台すら登れなかった。

この理不尽な結末には、父親も怒りを隠せない。オランダ公共放送『NOS』によれば、06年トリノ五輪で銅メダルを獲得しているエルベン・ベンネマルス氏は、「本来なら表彰台は確実だ」と断言。「いつも感情的にならないユップの涙が止まらなかった。あんな姿を見るのが辛い」と心境を吐露したという。