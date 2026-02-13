ニューストップ > 国内ニュース > 政治ニュース > 中道改革連合、新代表に小川淳也氏を選出 階猛氏との一騎打ち制した 中道改革連合 時事ニュース 国会議員 共同通信 中道改革連合、新代表に小川淳也氏を選出 階猛氏との一騎打ち制した 2026年2月13日 19時12分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 中道改革連合は13日午後、議員総会で代表選の投開票を実施した 新代表には小川淳也氏を選出、階猛氏との一騎打ちを制した 衆院選惨敗を受けた党勢回復や挙党態勢の構築が課題となる 記事を読む おすすめ記事 ファンの女子中学生にわいせつ行為か 連絡先渡す交換条件に裸の写真も要求 元歌手の男を逮捕 警視庁 2026年2月13日 10時53分 宮根誠司「ミヤネ屋」９月末で終了を生報告「本当に幸せ者」慰留断った理由も明かす 2026年2月12日 15時51分 藤井貴彦、『news zero』での高梨沙羅へ“失礼質問”に「選手たちかわいそう」視聴者が抱いた不快感 2026年2月12日 21時30分 【速報】戦争で死亡の選手写真ヘルメットを着用のウクライナ選手が失格に…オリンピックでの追悼表現認めず 2026年2月12日 17時13分 二宮和也、ボイトレ経験は1回も「ない」同じくしていない嵐メンバー告白に「とんでもない才能」「凄すぎる」と驚きの声 2026年2月12日 13時6分