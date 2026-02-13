中道改革連合、新代表に小川淳也氏を選出 階猛氏との一騎打ち制した共同通信

中道改革連合、新代表に小川淳也氏を選出 階猛氏との一騎打ち制した

  • 中道改革連合は13日午後、議員総会で代表選の投開票を実施した
  • 新代表には小川淳也氏を選出、階猛氏との一騎打ちを制した
  • 衆院選惨敗を受けた党勢回復や挙党態勢の構築が課題となる
