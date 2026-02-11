ニッポン放送「あののオールナイトニッポン0」（火曜深夜3・00）が3月で終了することが、10日深夜放送の番組内で発表された。パーソナリティーを務めるあのは番組途中で突然、「ここで番組からお知らせがあります」と切り出し「2023年4月4日からスタートしたあののオールナイトニッポン0ですが、3月31日の放送で最終回となります。ウソではなく本当の話です」と報告。「始まりがあれば終わりがあるのでね」「正直めっちゃ迷