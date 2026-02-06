5日、イラン・テヘランで、反米を訴える壁画の前を通る女性（MAJIDASGARIPOUR/WANA提供・ロイター＝共同）【ワシントン、イスタンブール共同】米ホワイトハウスのレビット報道官は5日、イラン核問題の交渉を巡り、トランプ大統領には「外交以外にも多くの選択肢がある」と述べ、軍事行動の可能性を示唆して圧力をかけた。一方、イラン外務省のバガイ報道官は「米側が現実主義に基づき、真剣に交渉に臨むことを期待する」と表明