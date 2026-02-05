韓国の出産の中心軸が移動した。30代前半がやや停滞する中、30代後半（35〜39歳）の女性の出生率が史上初めて50人を突破し、反発傾向を主導した。結婚年齢の上昇によって、「高齢出産」が例外ではなく「主流」として定着したことが、統計で確認された。【注目】「子ども産んだらボーナス1000万円」韓国企業の“太っ腹”福利厚生2月5日、国家データ処によると、韓国国内において30代後半（35〜39歳）女性の出生率は11カ月連続で前年