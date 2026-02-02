ニッスイは、家庭用冷凍食品で王道メニューのかつ丼を3月から発売する。個食タイプのワンプレート商品を購入する男性が増加傾向にある中、新たに丼物の「まん福どん」シリーズを立ち上げ、「おだしの香るかつ丼」を商品化した。丼物はコンビニやスーパーの中食が独占状態にあり、冷凍食品の市場で新たな需要を開拓していく。ワンプレート好調、成長加速へ1月20日に2026年春夏新商品発表会を都内で開催。梅田浩二取締役専務執行