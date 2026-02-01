【ポケモン ジオラマコレクト あく＆ドラゴン】 2月下旬 発売予定 価格：1回300円 対象年齢：3才以上 タカラトミーアーツは、ガチャ商品「ポケモン ジオラマコレクト あく＆ドラゴン」を2月下旬に発売する。価格は1回300円。 本商品は、フィギュアとエフェクトパーツ、台座がセットになった「ポケモン ジオラマコレクト」の第10弾。今作では、