【ポケモン ジオラマコレクト あく＆ドラゴン】 2月下旬 発売予定 価格：1回300円 対象年齢：3才以上

タカラトミーアーツは、ガチャ商品「ポケモン ジオラマコレクト あく＆ドラゴン」を2月下旬に発売する。価格は1回300円。

本商品は、フィギュアとエフェクトパーツ、台座がセットになった「ポケモン ジオラマコレクト」の第10弾。今作では、あくタイプとドラゴンタイプがセレクトされており、台座同士を並べるとジオラマを拡張できる。エフェクトパーツはクリア成型で、本体サイズは約3～4cm。メガアブソル、ブラッキー、カイリュー、キバゴの全4種が用意されている。

【ラインナップ】

メガアブソル

ブラッキー

カイリュー

キバゴ

【ポケモン ジオラマコレクト あく＆ドラゴン】

サイズ：本体 約30～40mm

材質：本体・エフェクトパーツ・台座 PVC

※画像は開発中のものです。実際の商品とは一部異なる場合がございます。

(C)Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku (C)Pokémon