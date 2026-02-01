ママ友の家でのランチ会。「料理が趣味」という誘いを受けて訪問したものの、揚げたての天ぷらが新聞紙の上にそのまま置かれているのを見てしまったら……あなたならどうしますか？『ママ友の家にお呼ばれして、いくつか手料理を持ってお宅に訪問したら天ぷらを揚げている最中。なんと揚げたものを新聞紙の上に直接置いてたんです』投稿者さんにとっては衝撃的な光景だったのでしょう。新聞紙の上に直に置かれた天ぷらを見て、思わ