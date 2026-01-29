UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のリーグフェーズ第8節 ビルバオとスポルティングの試合が、1月29日05:00にサン・マメスにて行われた。 ビルバオはゴルカ・グルセタ（FW）、ロベルト・ナバーロ（FW）、オイアン・サンセト（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するスポルティングはルイス・スアレス（FW）、フランシスコ・トリンコン（MF）、ダニエル・ブラガンサ（MF）ら