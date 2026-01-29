UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のリーグフェーズ第8節 ビルバオとスポルティングの試合が、1月29日05:00にサン・マメスにて行われた。

ビルバオはゴルカ・グルセタ（FW）、ロベルト・ナバーロ（FW）、オイアン・サンセト（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するスポルティングはルイス・スアレス（FW）、フランシスコ・トリンコン（MF）、ダニエル・ブラガンサ（MF）らが先発に名を連ねた。なお、スポルティングに所属する守田 英正（MF）はベンチからのスタートとなった。

試合開始早々の3分に試合が動く。ビルバオのオイアン・サンセト（MF）がゴールを決めてビルバオが先制。

しかし、12分スポルティングが同点に追いつく。マキシミリアノ・アラウホ（FW）のアシストからウスマン・ディオマンデ（DF）がヘディングシュートを決めて1-1。試合は振り出しに。

26分、スポルティングが選手交代を行う。ゴンサロ・イナシオ（DF）に代わりマテウス・レイス（DF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

28分ビルバオが逆転。ゴルカ・グルセタ（FW）がゴールを決めて2-1と逆転する。

ここで前半が終了。2-1とビルバオがリードしてハーフタイムを迎えた。

50分、ビルバオが選手交代を行う。オイアン・サンセト（MF）からアレックス・ベレンゲル（FW）に交代した。

54分、スポルティングは同時に3人を交代。ダニエル・ブラガンサ（MF）、ジョアン・シモエス（MF）、ウスマン・ディオマンデ（DF）に代わりペドロ・ゴンサウベス（MF）、守田 英正（MF）、クアレスマ（DF）がピッチに入る。

62分スポルティングのペドロ・ゴンサウベス（MF）のアシストからフランシスコ・トリンコン（MF）がゴールを決めて2-2に追いつく。

66分、ビルバオは同時に2人を交代。ウナイ・ゴメス（MF）、イニゴ・ルイス・デ ガラレタ（MF）に代わりSanchez Camilo Selton Sued（MF）、ミケル・ベスガ（MF）がピッチに入る。

81分、ビルバオは同時に2人を交代。ロベルト・ナバーロ（FW）、ゴルカ・グルセタ（FW）に代わりニコ・セラーノ（FW）、アシエル・イエロ（FW）がピッチに入る。

87分、スポルティングが選手交代を行う。フランシスコ・トリンコン（MF）からアリソン・サントス（MF）に交代した。

後半終了間際の90+4分スポルティングが逆転。アリソン・サントス（MF）がゴールを決めて2-3と逆転する。

そのまま試合終了。スポルティングが2-3で勝利した。

なお、スポルティングに所属する守田 英正（MF）は54分から交代で出場した。

2026-01-29 07:11:06 更新