京都サンガF.C.は1月28日、FW原大智が海外クラブへの移籍を前提とした手続きおよび準備のため、同日付でチームを離脱することを公式に発表した。26歳の大型ストライカーは、昨季のJ1リーグで34試合に出場し5得点を記録。加えて、昨夏に開催されたE-1サッカー選手権2025で日本代表デビューを果たすなど、着実にステップアップを遂げていた。クラブ公式サイトによれば、移籍先などの詳細については正式決定後に改めて発表される予定