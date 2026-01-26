阪神甲子園球場に隣接する「甲子園歴史館」の入館者200万人達成イベントが25日に開かれた。大阪市北区在住の田浦淳一さん（62）、大翔さん（13）の親子が節目の「200万人目」となり、上戸健司館長から証明書と記念トロフィーが渡された。淳一さんは50年来の阪神ファンながら初来館。「1週間前に来ようと決めた。凄くビックリしている」と語り、大翔さんも「球場の近くを通ったことはあるが、歴史館は初めて。きょう、楽しみに