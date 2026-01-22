ひろゆきが人気だ。SNSでもテレビでも彼を見ない日はないが、そのフォロワーを見てみると弱者が多い印象を受ける。なぜひろゆきの言葉は、生きづらさを抱えた人に響くのか。論破王が令和に受け入れられた背景に迫る。※本稿は、文芸評論家の三宅香帆『考察する若者たち』（PHP研究所）の一部を抜粋・編集したものです。対比すると見えてくるヒット作の仕掛け報われたい。――それこそが、令和のヒットコンテンツに共通する感情だ