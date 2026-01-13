吉川愛が並んで歩いていたイケメンは!?夜のオフィス街を、ピシッとしたスーツを着た男女の一団が歩いていた。全員その表情は硬く、どこか物憂げな雰囲気だ。「カット！」の声がかかると、彼らの表情は一瞬で破顔し、白い歯を見せ合っていた。その中でも、ひときわ目立っていたのが、スーツの上に真っ白なコートを着た若い女性……。吉川愛（26）だ。昨年12月中旬の夜、虎ノ門駅（東京・港区）に近い歩道で１月期ドラマ『東京P.D.