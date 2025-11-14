俳優の福士蒼汰（32歳）が、11月14日に放送されたトーク番組「あさイチ」（NHK）に出演。“朝ドラ受け”で「仮面ライダーフォーゼ」で共演していた吉沢亮が、「ばけばけ」で演じる「錦織を見たかった」と語った。映画「楓」に出演する福士蒼汰が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。“朝ドラ受け”で「『ばけばけ』、感動回だ！感動した」と直前まで、「ばけばけ」を見ていたと話す。福士は「錦織が見たかった」と、「仮面ライ