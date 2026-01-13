Wonjungyo（ウォンジョンヨ）は1月14日、メイクキープ下地「ウォンジョンヨ アクアグルー プライマー N」（2,200円）を発売します。■5種のセラミドでうるおいながら1日中メイクを密着キープ同商品は、メイクキーププライマーに保湿機能を搭載したアイテム。ウォン・ジョンヨ氏の「乾燥が気になる方向けに、お肌にしっかりとうるおいを与えてメイクキープを叶えるアイテムを開発したい」という想いから誕生した、うるおいのヴェー