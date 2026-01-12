「我々の立場ではただ中間に正確に引いてしまおう。その範囲内であなたたちが好きにすればいい。今こういう話を実務的にすることにした」。李在明（イ・ジェミョン）大統領は7日、中国上海で開いた訪問記者団懇談会で、西海（ソヘ、黄海）境界画定に関連してこのように発言した。李大統領は5日の中国の習近平国家主席との首脳会談で、今年中に次官級海洋境界画定公式会談を開くことで合意した。しかし両国はすでに20余年間続いた関