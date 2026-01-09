アーセナルに所属するブラジル代表FWガブリエウ・マルティネッリが、現地時間9日に自身のインスタグラムを更新。リヴァプールに所属する北アイルランド代表DFコナー・ブラッドリーとの間に起きた騒動を謝罪した。同8日に行われたプレミアリーグ第21節のアーセナルvsリヴァプールでは、試合終了直前に両チームの選手が一触即発となる事態が発生した。両チームともにスコアレスのまま迎えた90＋3分、タッチライン際でボールを追