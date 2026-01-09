ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（５３）が発した言葉が思わぬ波紋を呼んでいる。「ＭＬＢネットワーク」では大谷翔平投手（３１）の背番号１７にちなみ、７日（日本時間８日）に朝から晩まで大谷に関連した番組を放送した。大谷と身近に接してきたロバーツ監督も出演し「私は古き良き時代を重んじる人間ですが、彼が野球のユニホームを着た史上最高の選手だと思う。もう５年待たなくても、自分の目に映ったことを確認する必