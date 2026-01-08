アヤックスに所属する日本代表DF冨安健洋の復帰が近付いているようだ。オランダ『テレグラフ』が伝えた。度重なる怪我に悩まされた冨安は、アーセナル在籍時の昨年10月5日サウサンプトン戦に途中出場で戦列に復帰したものの、その後再離脱。今年2月に右膝の再手術を行い、7月には双方合意のもとアーセナルとの契約解除が発表された。その後は無所属となっていたものの、昨年12月16日に26年6月までの短期契約でアヤックスへの加