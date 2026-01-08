アヤックス加入のDF冨安健洋が全体練習に合流、「すべてが順調に進めば…」1月中に復帰の可能性も
アヤックスに所属する日本代表DF冨安健洋の復帰が近付いているようだ。オランダ『テレグラフ』が伝えた。
度重なる怪我に悩まされた冨安は、アーセナル在籍時の昨年10月5日サウサンプトン戦に途中出場で戦列に復帰したものの、その後再離脱。今年2月に右膝の再手術を行い、7月には双方合意のもとアーセナルとの契約解除が発表された。その後は無所属となっていたものの、昨年12月16日に26年6月までの短期契約でアヤックスへの加入が発表されていた。
長期離脱を強いられているが、復帰は近付いている模様。『テレグラフ』によると、冨安は6日に行われたチームの全体練習に合流したようだ。「両足を使えるこの代表選手は、練習で印象的な動きを見せた」とのリポートとともに、関係者によると、「すでにロッカールームでも存在感を示している」という。
そして、復帰時期についても言及。「すべてが順調に進んだ場合、あと2週間のトレーニングを経て、出場可能になる見込みだ」と伝えたように、早ければ1月中にピッチに立つ可能性もあるようだ。
