来週（2026年1月12日〜1月18日）の【蟹座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。🌼【今週の12星座占い】2026年1月5日〜1月11日｜総合運＆恋愛運TOP３『恋愛面では安定を重視します』｜総合運｜★★★★★自分にこれからの可能性を感じやすいです。培ってきた努力や苦労が自信を与えてくれているでしょ