雪の結晶は多種多様で非常に美しいものもあり、古くから多くの人々を魅了してきました。日本でも下総国古河藩の藩主だった土井利位が、顕微鏡を使って雪の結晶を観察して図に表した「雪華図説」が有名ですが、アメリカでは1885年に、アマチュア研究者であるウィルソン・ベントレーが画期的な「雪の結晶の顕微鏡写真」を撮影していました。Wilson A. Bentley: Pioneering Photographer of Snowflakes | Smithsonian Institution Arc