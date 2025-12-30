食楽web お正月のおせち料理に欠かせないのが「栗きんとん」。老若男女問わず、人気の高い一品ですよね。 栗が入っていること、鮮やかな黄金色をしていることから、「金運、勝負運を招く」と縁起物として重宝されてきました。お正月のスーパーなどでは高価な一品。お家でたくさん作って、縁起を担ぎたいものです。 自家製の栗きんとんは、余計な添加物も入らず、ほっくりとおいしい。「日持ちさせるために甘めに仕