名古屋市は、熱田区の認知症患者のグループホームで職員が入居者の顔を殴る暴行事件があったとして、行政処分しました。市によりますと、今年8月、「グループホームあつた荘」に務めていた職員が入居する女性の顔を複数回殴ったとして懲戒解雇され、その後警察に逮捕されました。女性は顔を打撲する全治1週間のケガで現在刑事裁判が進んでいますが、民事では元職員との間で和解が成立しているという