ヘリテージ財団のロゴ（ロイター＝共同）【ワシントン共同】23日付の米紙ワシントン・ポストは保守系シンクタンク「ヘリテージ財団」の幹部職員ら少なくとも十数人が過去数日間で一斉離職したと伝えた。財団トップによる反ユダヤ主義的な言動に反発したことが原因。トランプ米大統領の政策に影響を及ぼす文書の作成を主導した財団の内紛はトランプ氏陣営の分裂を反映しているとの指摘も上がる。保守系コメンテーターのタッカー