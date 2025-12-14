ラ・リーガ 25/26の第17節 レバンテとレアル・ソシエダードの試合が、12月21日00:15にエスタディオ・シウダ・デ・バレンシアにて行われた。 レバンテはイバン・ロメロ（FW）、カルロス・アルバレス（MF）、パブロ・マルティネス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレアル・ソシエダードは久保 建英（MF）、ミケル・オヤルサバル（FW）、ゴンサロ・グエデス（MF）らが先発