ラ・リーガ 25/26の第17節 レバンテとレアル・ソシエダードの試合が、12月21日00:15にエスタディオ・シウダ・デ・バレンシアにて行われた。

レバンテはイバン・ロメロ（FW）、カルロス・アルバレス（MF）、パブロ・マルティネス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレアル・ソシエダードは久保 建英（MF）、ミケル・オヤルサバル（FW）、ゴンサロ・グエデス（MF）らが先発に名を連ねた。

前半終了間際にスコアが動く。45+1分に試合が動く。レアル・ソシエダードのゴンサロ・グエデス（MF）のアシストから久保 建英（MF）がヘディングシュートを決めてレアル・ソシエダードが先制。

ここで前半が終了。0-1とレアル・ソシエダードがリードしてハーフタイムを迎えた。

67分、レバンテが選手交代を行う。パブロ・マルティネス（MF）からカルロス・エスピ（FW）に交代した。

70分、レアル・ソシエダードは同時に2人を交代。ゴンサロ・グエデス（MF）、ルカ・スチッチ（MF）に代わりブライス・メンデス（MF）、アルセン・ザハリャン（MF）がピッチに入る。

74分、レバンテは同時に2人を交代。ジェレミー・トルヤン（DF）、マティアス・モレノ（DF）に代わりTunde Kareem（FW）、アラン・マトゥロ（DF）がピッチに入る。

82分、レバンテは同時に2人を交代。ウナイ・ベンセドル（MF）、イバン・ロメロ（FW）に代わりオリオール・レイ（MF）、イケル・ロサーダ（FW）がピッチに入る。

83分、レアル・ソシエダードが選手交代を行う。パブロ・マリン（MF）に代わりカルロス・ソレル（MF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

90+1分、レアル・ソシエダードは同時に2人を交代。久保 建英（MF）、ミケル・オヤルサバル（FW）に代わりアルカイツ・マリエスクレーナ（FW）、ランデル・アスティアサラン（MF）がピッチに入る。

後半終了間際の90+4分レバンテが同点に追いつく。アドリアン・デラフェンテ（DF）がPKを決めて1-1。試合は振り出しに。

以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、レアル・ソシエダードに所属する久保 建英（MF）は先発し90+1分までプレーした。45+1分にゴールを決めた。

2025-12-21 02:20:26 更新