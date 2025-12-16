午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は３２１、値下がり銘柄数は１２３５、変わらずは４６銘柄だった。業種別では３３業種中３業種が上昇。値上がりは空運、水産・農林、食料。値下がりで目立つのは非鉄金属、証券・商品、鉱業、銀行、卸売、その他金融など。 出所：MINKABU PRESS