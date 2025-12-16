ニューストップ > 国内ニュース > 利用客2人が死亡した赤坂のサウナ、監修したのは超有名男性タレント… サウナ 時事ニュース 女性自身 利用客2人が死亡した赤坂のサウナ、監修したのは超有名男性タレントか 2025年12月16日 6時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 東京・赤坂の高級個室サウナ店での火災で、利用客の男女2人が死亡した事故 同店は超有名男性タレントの監修でオープンしたと「女性自身」が報じた HPなどではゼネラルマネージャーの肩書で紹介されていたとWEBメディア記者 記事を読む おすすめ記事 【速報】個室プライベートサウナ火災で重体の男女2人が死亡…サウナ入り口付近で倒れ病院で死亡確認 東京・赤坂 2025年12月15日 16時46分 「面白ければ何でもいい」は許されない 元テレビ局員が断罪する警察24時“ヤラセ騒動”の根源とオワコン化の真相 2025年12月15日 14時52分 中国国防省が再反論 SNSで公開した音声とは“別の通報”で日本に訓練の時間や海域を通報したと主張 2025年12月15日 20時1分 スシロー×プロセカで大量注文、人気歌い手が波紋→謝罪 「公式からの重要な注意書きを見落とし」 2025年12月15日 19時35分 シュトーレン転売に「購入やめて」クリスマス伝統菓子がフリマサイトで1.4倍の価格も…去年の6倍が完売の洋菓子店「食中毒など懸念」 2025年12月15日 18時50分