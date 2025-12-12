テレビアニメ『チェンソーマン 総集篇』と劇場版『チェンソーマン レゼ篇』（9月19日公開）が一夜で楽しめる初のオールナイト上映が、12月19日23時30分から全国5大都市5劇場で開催されることが決定した。あわせて主題歌・米津玄師「IRIS OUT」にのせてレゼが躍るダンス映像が公開された。【画像】レゼの裸シーン！配布される特典『チェンソーマン』カード3枚セット上映会では、再編集されたＴＶシリーズ全12話と、原作の巻末エ