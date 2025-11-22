年末年始に向けて人の動きが活発になり、現金を扱う機会が増えます。また日没時間も早まるこの季節は住宅を狙った犯罪のリスクが高まりやすく、日頃の備えがより重要に。パナソニックは、こうしたリスクに備えるための「防犯対策2025」ラウンドテーブルを開催し、家庭で実践できる対策や製品を紹介しました。パナソニック 防犯アドバイザーであり、元埼玉県警察本部刑事部捜査第一課警部補という経歴を持つ佐々木成三さんもゲスト